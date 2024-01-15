Неподалік Тель-Авіва стався теракт. Десятки поранених, є жертва

В ізраїльському місті Раанана, що неподалік Тель-Авіва, вдень понеділка, 15 січня, невідомий влаштував теракт. Спочатку з ножем напав на пішоходів, а потім викрав авто та протаранив групу людей.

За даними ЗМІ, спочатку на вулиці Харошет невідомий з ножем напав на групу людей та викрав їх авто. В результат цього постраждали троє людей. Одна жінка була у вкрай тяжкому стані.

Пізніше поліція отримала повідомлення про те, що на розі вулиць Ахуза та Дерех Єрушалаїм автомобіль збив групу людей на автобусній зупинці. Повідомлялось мінімум про 14 постраждалих. Серед постраждалих - чоловік 34 роки та 16-річний хлопець у важкому стані.

Ще вісім людей отримали травми середньої тяжкості, ще троє отримали легкі поранення.

Фото: в ізраїльському місті Раанана стався теракт 15 січня (twitter-com-Latinoss691)

Як розповіли у поліції, загалом допомогу було надано 17 особам. Допомога надавалась також чотирьом підліткам, на яких наїхало авто.

Пізніше стало відомо про загибель жінки, котра отримала ножові поранення.

За даними поліції, підозрюваний спочатку напав на трьох людей, завдав їм ножових поранень та викрав авто. Намагаючись втекти він застряг, залишив перше авто та викрав ще одне. Чоловік продовжив рух по вулиці Ахуза та врізався в групу людей.

Поліції вдалось затримати підозрюваного - ним виявився палестинець з міста Хеврон. У заяві правоохоронців сказано, що затриманий викрав мінімум три авто. Також було заарештовано родича підозрюваного. Чоловіка також підозрюють у причетності до ймовірного теракту.

Фото: в ізраїльському місті Раанана стався теракт 15 січня (twitter-com-Latinoss691)

За словами командира поліції Центрального округу Аві Біттона, затримані та допитуються. Вони перебували в Ізраїлі нелегально.

"Це був дуже серйозний терористичний акт", - сказав Біттон.

Правоохоронці не виключають інших підозрюваних і продовжують обшук прилеглої території.

Теракт в Єрусалимі

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року в Єрусалимі сталася стрілянина на автобусній зупинці. Унаслідок цього теракту загинули три людини, поранення отримали щонайменше шестеро осіб.

Відповідальність за це взяло на себе угруповання ХАМАС. У своїй заяві про теракт представники бойовиків зазначили, що напад став відповіддю, зокрема, на війну Ізраїлю проти терористичного угруповання в Секторі Гази.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАС 7 жовтня 2023 року влаштували масоване вторгнення в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Ізраїлем та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

Раніше прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху назвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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