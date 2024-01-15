Недалеко от Тель-Авива произошел теракт. Десятки раненых, есть жертва

В израильском городе Раанана, недалеко от Тель-Авива, днем понедельника, 15 января, неизвестный устроил теракт. Сначала с ножом напал на пешеходов, а затем угнал авто и протаранил группу людей.

По данным СМИ, поначалу на улице Харошет неизвестный с ножом напал на группу людей и угнал их машину. В результате этого пострадали три человека. Одна женщина была в крайне тяжелом состоянии.

Позже полиция получила сообщение о том, что на пересечении улиц Ахуза и Дерех Иерусалаим автомобиль сбил группу людей на автобусной остановке. Сообщалось минимум о 14 пострадавших. Среди пострадавших – мужчина 34 года и 16-летний парень в тяжелом состоянии.

Еще восемь человек получили травмы средней тяжести, еще трое получили легкие ранения.

Фото: в израильском городе Раанана произошел теракт 15 января (twitter-com-Latinoss691)

Как рассказали в полиции, в общей сложности помощь была оказана 17 человек. Помощь оказывалась также четырём подросткам, на которых наехало авто.

Позже стало известно о гибели женщины, получившей ножевые ранения.

По данным полиции, подозреваемый сначала напал на троих человек, нанес им ножевые ранения и угнал авто. Пытаясь скрыться, он застрял, оставил первое авто и угнал еще одно. Мужчина продолжил движение по улице Ахуза и врезался в группу людей.

Полиции удалось задержать подозреваемого – им оказался палестинец из города Хеврон. В заявлении правоохранителей говорится, что задержанный угнал минимум три авто. Также был арестован родственник подозреваемого. Мужчину также подозревают в причастности к предполагаемому теракту.

Фото: в израильском городе Раанана произошел теракт 15 января (twitter-com-Latinoss691)

По словам командира полиции Центрального округа Ави Биттона, задержаны и допрашиваются. Они находились в Израиле нелегально.

"Это был очень серьезный террористический акт", – сказал Биттон.

Правоохранители не исключают других подозреваемых и продолжают обыск близлежащей территории.

Теракт в Иерусалиме

Напомним, в конце ноября 2023 года в Иерусалиме произошла стрельба на автобусной остановке. В результате этого теракта погибли три человека, ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Ответственность за это взяла на себя группировка ХАМАС. В своем заявлении о теракте представители боевиков отметили, что нападение стало ответом, в частности, на войну Израиля против террористической группировки в Секторе Газа.

Война Израиля с ХАМАС

Боевики ХАМАС 7 октября 2023 устроили массированное вторжение в Израиль. Террористы начали убивать и похищать как военных, так и гражданских людей. Вскоре Израиль объявил операцию "Железные мечи" и обстреливал места террористов в секторе Газа.

24 ноября между Израилем и боевиками началось временное перемирие для освобождения пленных, тогда посредником выступил Катар. Уже 1 декабря боевые действия были возобновлены, как утверждает Израиль, из-за нарушения условий перемирия со стороны ХАМАС.

20 декабря Израиль предложил палестинцам снова заключить перемирие сроком на неделю. При этом ХАМАС отверг предложение.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху назвал три условия , которые должны быть выполнены для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

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