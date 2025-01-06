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Неподалік Маріуполя лунали вибухи: уражено місце базування окупантів

Понеділок 06 січня 2025 17:19
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Неподалік Маріуполя лунали вибухи: уражено місце базування окупантів Ілюстративне фото: неподалік Маріуполя було уражено місце базування окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вранці понеділка, 6 січня, вибухи лунали неподалік Маріуполя. Ймовірно, там було уражено місце дислокації російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Спротив Приазовʼя".

За даними спротиву, вибухи чули жителі села Піонерське, що неподалік Маріуполя.

"Попередньо, було відпрацювання по місцю дислокації окупантів. І досить влучне. Бо до місця вибухів - полетіли швидкі", - сказано у повідомленні.

Варто нагадати, що раніше стало відомо про те, що у тимчасово окупованому Маріуполі помітили технічних фахівців Північної Кореї. Їх переодягли у російську військову форму.

Неподалік Маріуполя лунали вибухи: уражено місце базування окупантів​​​​​​​

Ситуація в Маріуполі

Окупація Маріуполя розпочалася в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Місто стало символом героїчного спротиву, адже українські захисники утримували його понад 80 днів, попри масовані авіаудари та артилерійські обстріли. Бої були особливо запеклими на території заводу "Азовсталь", де останні українські захисники Маріуполя тримали оборону в умовах повної блокади та нестачі ресурсів.

У травні 2022 року Маріуполь повністю перейшов під контроль російських військ. Окупанти завдали місту масштабних руйнувань, знищивши понад 90% житлової та критичної інфраструктури. Внаслідок окупації десятки тисяч цивільних загинули, а ті, хто залишився, опинилися під тиском репресій, депортацій та інформаційної блокади. Маріуполь перетворився на важливий логістичний центр для російських військових, що ускладнює його звільнення.

Для захоплення Маріуполя окупанти використовували тактику голоду та постійні бомбардування. Мирні жителі залишилися без води, газу та електрики протягом кількох днів після облоги, оскільки температура впала нижче 10°C морозу.

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