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Неподалік Краматорська та Дніпра під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів

Фото: неподалік Краматорська та Дніпра під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У неділю, 5 березня, мешканці Краматорського району Донецької області почули кілька вибухів. Там оголошено сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, два звуки вибухів було чути у Краматорську та прилеглих населених пунктів. У зв'язку з тим, що в області оголошено повітряну тривогу - мешканцям радять пройти в укриття.

Окрім цього звуки вибухів було чути у передмісті Дніпра. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Однак офіційно інформація щодо вибухів станом на 23:00 - не підтверджена.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Нагадаємо, сьогодні, 5 березня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи.

Мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що росіяни масово переміщають своїх солдатів та військову техніку до міста та готуються до оборони.

РБК-Україна також повідомляло, що Федоров відреагував на "призначення" окупантами Мелітополя "столицею" Запорізької області.

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