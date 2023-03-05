Неподалік Краматорська та Дніпра під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів

За його словами, два звуки вибухів було чути у Краматорську та прилеглих населених пунктів. У зв'язку з тим, що в області оголошено повітряну тривогу - мешканцям радять пройти в укриття.

Окрім цього звуки вибухів було чути у передмісті Дніпра. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Однак офіційно інформація щодо вибухів станом на 23:00 - не підтверджена.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)