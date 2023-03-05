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Недалеко от Краматорска и Днепра во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов

Фото: неподалеку от Краматорска и Днепра во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье, 5 марта, жители Краматорского района Донецкой области услышали несколько взрывов. Там объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, два звука взрывов были слышны в Краматорске и близлежащих населенных пунктах. В связи с тем, что в области объявлена воздушная тревога - жителям советуют пройти в укрытие.

Кроме этого звуки взрывов были слышны в пригороде Днепра. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Однако официально информация о взрывах по состоянию на 23:00 - не подтверждена.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Напомним, сегодня, 5 марта, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы.

Мэр Мелитополя Иван Федоров отметил, что россияне массово перемещают своих солдат и военную технику в город и готовятся к обороне.

РБК-Украина также сообщало, что Федоров отреагировал на "назначение" оккупантами Мелитополя "столицей" Запорожской области.

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КраматорскВзрывВойна России против Украинывоздушная тревога