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Неподалік Берислава вибухнув автомобіль: загинули двоє людей

Фото: неподалік Берислава вибухнув автомобіль, двоє загиблих (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Зранку у неділю, 12 лютого, автомобіль, в якому знаходились двоє чоловіків підірвався на міні в Бериславському районі Херсонської області. Обидва загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що машина з цивільними натрапила на одну з них.

"Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці", - додали в ОВА.

Як повідомлялось, 11 лютого, у Бериславському районі Херсонської області двоє місцевих жителів підірвалися на ворожих мінах. Їх обох доставили до лікарні.

Нагадаємо, у селі Новий Берислав Херсонської області на протипіхотній міні "Пелюстка", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.

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