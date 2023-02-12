Неподалік Берислава вибухнув автомобіль: загинули двоє людей

"Трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що машина з цивільними натрапила на одну з них.

"Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці", - додали в ОВА.

Як повідомлялось, 11 лютого, у Бериславському районі Херсонської області двоє місцевих жителів підірвалися на ворожих мінах. Їх обох доставили до лікарні.

Нагадаємо, у селі Новий Берислав Херсонської області на протипіхотній міні "Пелюстка", залишеній окупантами, підірвався місцевий житель.