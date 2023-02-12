RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Недалеко от Берислава взорвался автомобиль: погибли два человека

Фото: недалеко от Берислава взорвался автомобиль, двое погибших (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Утром в воскресенье, 12 февраля, автомобиль, в котором находились двое мужчин, взорвался на мине в Бериславском районе Херсонской области. Оба погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Трагедия произошла сегодня утром вблизи села Новорайск Бериславского района. Двое мужчин, 45 и 48 лет, ехали на машине по полевой дороге, на которой осталось много российских мин", - говорится в сообщении.

Известно, что машина с гражданскими наткнулась на одну из них.

"От полученных ранений оба мужчины погибли на месте", - добавили в ОВА.

Как сообщалось, 11 февраля, в Бериславском районе Херсонской области двое местных жителей взорвались на вражеских минах. Их обоих доставили в больницу.

Напомним, в селе Новый Берислав Херсонской области на противопехотной мине "Лепесток", оставленной оккупантами, подорвался местный житель.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонХерсонская областьвибухи