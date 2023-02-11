В Херсонській області двоє жителів підірвались на ворожих мінах

Сьогодні, 12 лютого, у Бериславському районі Херсонської області двоє місцевих жителів підірвалися на ворожих мінах. Їх обох доставили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області.

Першим у лікарню міста Кривий Ріг було доставлено 26-річного жителя Милівської громади Бериславського району. В нього зафіксовано переломи та мінно-вибухові травми. Попередньо встановлено, що чоловік наступив на міну.

Пізніше ще один житель Бериславського району отримав травми, коли під час збирання дров наступив на вибуховий предмет. Його також доставили до лікарні.

Нині правоохоронці з’ясовують всі обставини подій.

"Поліція нагадує, що продовжує діяти заборона на відвідування лісів, лісосмуг, полів та інших ділянок деокупованих територій, де потенційно можуть знаходитись вибухонебезпечні предмети, нерозірвані снаряди та міни", - додали поліцейські.

За їх словами, розмінування територій, де велися бойові дії, все ще триває, тож небезпечно ходити:

в ліс;

на водойми;

поля.

Також не можна:

наближатися до розбитої ворожої техніки;

заходити до покинутих споруд та будинків;

з’їжджати на узбіччя доріг;

підіймати з землі підозрілі предмети.

"Не нехтуйте правилами безпеки та бережіть себе", - наголосили правоохоронці.