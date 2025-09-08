У Непалі заблокували десятки соцмереж, серед них Facebook і YouTube

Зазначається, що загалом у країні обмежили користування 26 платформами, серед них месенджери WhatsApp, Facebook, Instagram та WeChat, а також портали YouTube і LinkedIn.

Заборона набрала чинності у четвер, 4 вересня, після того, як минув тижневий ультиматум, висунутий соцмережам.

Санкції викликали плутанину по всій країні та побоювання щодо впливу на свободу преси і туристичну галузь, а особливо - на здатність сімей підтримувати зв’язок із родичами, що працюють за кордоном у статусі трудових мігрантів.

За даними перепису, на які посилається дослідницький інститут Nepal Economic Forum, станом на 2021 рік близько 7,5% із 29 мільйонів населення Непалу проживало за межами країни.

Причина заборони й альтернативи

У Міністерстві комунікацій та інформаційних технологій Непалу повідомили, що заборону запровадили після відмови платформ виконувати новий закон про регулювання соцмереж, попри кілька офіційних запитів.

Відтепер уряд вимагає, щоб платформи отримували ліцензію і призначали представника, який зможе розглядати скарги.

"Ми п’ять разів просили їх зареєструватися в нас. Що робити, якщо вони нас не слухають?", - сказав речник міністерства Гаджендра Кумар Тхакур.

Користувачі висловлювали своє обурення в соцмережах за кілька годин перед введенням заборони. Дехто жартував, публікуючи свої поштові адреси й натякаючи, що країна повертається у "часи листування".

Багато хто почав переходити на Viber і TikTok - єдині великі соцмережі, що погодилися на реєстрацію.

Також подали заявки на реєстрацію ще дві менш відомі платформи - Hamro Patro та Global Diary.

Свобода слова та удар по туріндустрії

Рішення уряду викликало побоювання в обмеженні свободи слова у Непалі, хоча країна й далі зберігала активний простір для дискусій, тоді як у багатьох сусідніх державах демократичні свободи уже звузилися.

Критики зазначають, що прем’єр-міністр Кхадга Прасад Шарма Олі роками намагався встановити контроль уряду над висловлюваннями, але цьому заважали протести, зокрема і всередині його власної партії.

У листопаді 2023 року Непал заборонив TikTok, заявивши, що застосунок шкодить "суспільній гармонії". TikTok погодився зареєструватися в уряді. За дев’ять місяців - у серпні 2024 року, - заборону скасували.

Олі здобув підтримку після недавньої вказівки Верховного суду щодо обов’язкової реєстрації медіаплатформ, щоб зробити їх відповідальними у випадку поширення неправдивої інформації.

"Всеосяжна заборона соцмереж у Непалі створює небезпечний прецедент для свободи преси. Уряд повинен негайно скасувати це розпорядження та відновити доступ до соціальних платформ, які є необхідним інструментом для реалізації свободи преси", - заявила у своїй заяві регіональна директорка Комітету захисту журналістів Бех Ліх Ї.

Туроператори наголошують, що крім проблем із комунікацією, заборона також вдарила по важливій для країни туристичній індустрії.

"Для нас соцмережі були надзвичайно популярним каналом комунікації. Тепер цього немає, і ситуація схожа на кошмар. Немає комунікації - немає бізнесу", - сказав директор компанії Shangri-La Nepal Trek Джибан Гхіміре.