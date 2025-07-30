Австралія введе часткову заборону на Youtube: кого стосуватимуться обмеження

Австралія заборонить користування відеохостингом YouTube дітям молодше 16 років, щоб захистити дітей від "хижацьких алгоритмів", що підміняють ідентичність.

Про це заявила міністр комунікацій Австралії Аніка Уеллс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

У відеохостингу висловили подив цією зміною, заявивши, що YouTube є платформою для публікації відео, а не соціальною мережею.

Про намір внести до законодавства поправки, що вводять віковий ценз для соціальних мереж, таких як Facebook, Tiktok та Instagram, в Австралії заявили у 2024 році, проте спочатку не планувалося включати до цього списку Youtube, який широко використовується в школах.

YouTube блокує канали підсанкційних осіб

Нагадаємо, 28 липня YouTube заблокував на території України канал російської журналістки Юлії Латиніної та два канали колишнього народного депутата України Геннадія Балашова, який на початку повномасштабного вторгнення РФ виїхав з України.

Також нещодавно YouTube заблокував на території України ще два канали, які поширювали російську пропаганду. Один із каналів належить нардепу-втікачу Артему Дмитруку.

Перед цим YouTube заблокував канали колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича та інших осіб, проти яких раніше були запроваджені санкції.

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