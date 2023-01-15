У Непалі внаслідок падіння літака загинуло щонайменше 68 осіб

Рятувальники зазначають, що пошукову операцію на місці аварії призупинили до завтра. Наразі офіційно підтверджено загибель 68 пасажирів та членів екіпажу.

Нагадаємо, сьогодні у Непалі сталася авіакатастрофа з літаком компанії Yeti Airlines, який прямував зі столиці Катманду в Покхару. Літак, на борту якого перебувало 72 особи, впав біля гирла річки.

Також у ЗМІ повідомляли, що на місці падіння літака знайдено тих, хто вижив, їх нібито доправили до лікарні.

У МЗС повідомили, що на борту пасажирського літака не було українців.

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