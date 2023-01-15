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В Непале в результате крушения самолета погибли по меньшей мере 68 человек

Фото: в Непале подтвердили гибель 68 человек в результате крушения самолета (twitter.com/AFP)
Автор: Наталья Юрченко

В Непале подтвердили гибель 68 человек в результате крушения пассажирского самолета компании Yeti Airlines. Всего на борту было 72 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на Associated Press.

Спасатели отмечают, что поисковую операцию на месте крушения приостановили до завтра. В настоящее время официально подтверждена гибель 68 пассажиров и членов экипажа.

Напомним, сегодня в Непале произошла авиакатастрофа с самолетом компании Yeti Airlines, следовавшим из столицы Катманду в Покхару. Самолет, на борту которого находились 72 человека, упал в устье реки.

Также в СМИ сообщали, что на месте падения самолета найдены выжившие, их якобы доставили в больницу.

В МИД сообщили, что на борту пассажирского самолета не было украинцев.

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НепалАвиакатастрофа