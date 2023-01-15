На місці падіння літака в Непалі знайдено тих, хто вижив, - AFP

У Непалі на місці падіння пасажирського літака знайшли людей, які вижили у авіакатастрофі. Наразі офіційно підтверджено загибель 29 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на AFP .

"На цей момент ми виявили 29 тіл, а також відправили деяких людей, які вижили в лікарню для проходження лікування", - цитує видання слова помічника голови адміністрації округу Каски Гурудатта Дхакала.

Вказано, що серед 72 людей, які перебували на борту, окрім непальців були громадян 15 інших країн.

За попередньою інформацією, яку поширили ЗМІ, в літаку загорівся двигун і пілот спрямував його у гірську ущелину, щоб відвести від населеного пункту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Непалі впав літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines, який прямував зі столиці Катманду в Покхару. Спочатку ЗМІ повідомляли, що всі 73 людини, які були на борту, загинули.

Додамо, що в МЗС вже відреагували на інцидент, відомство взаємодіє із непальською стороною, аби з'ясувати, чи були в літаку українці.

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