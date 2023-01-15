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У Непалі розбився пасажирський літак з 72 людьми на борту, всі вони загинули (фото, відео)

Фото: у Непалі розбився пасажирський літак з 72 людьми на борту (twitter.com/SinghMadhyant)
Автор: Марія Кучерявець

У Непалі зазнав катастрофи пасажирський літак. На його борту було 72 людей, всі вони загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на AFP та News18.

Відомо, що на борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines було 68 пасажирів та чотири члени екіпажу. Літак прямував зі столиці Катманду в Покхару.

Наразі на місці падіння літака працюють рятувальники. Про причини його падіння наразі не повідомляється. Але відомо те, що серед пасажирів літака були росіяни.

Так, як пише Reuters з посиланням на прес-службу аеропорту Непалу, н

Додамо, нещодавно в Росії через обледеніння впав літак Ан-2, на борту якого було 12 людей.

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НепалАвиакатастрофа