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В Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту, все они погибли (фото, видео)

Фото: в Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту (twitter.com/SinghMadhyant)
Автор: Мария Кучерявец

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. На его борту находились 72 человека, все они погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на AFP и News18.

Известно, что на борту ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines было 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет направлялся из столицы Катманду в Покхару.

В настоящее время на месте падения самолета работают спасатели. О причинах его падения пока не сообщается. Но известно, что среди пассажиров самолета были россияне.

Так, как пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу аэропорта Непала, на

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НепалАвиакатастрофа