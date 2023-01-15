В Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту, все они погибли (фото, видео)

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет. На его борту находились 72 человека, все они погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на AFP и News18.
Известно, что на борту ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines было 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет направлялся из столицы Катманду в Покхару.
В настоящее время на месте падения самолета работают спасатели. О причинах его падения пока не сообщается. Но известно, что среди пассажиров самолета были россияне.
Так, как пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу аэропорта Непала, на
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