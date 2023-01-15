В Непале разбился пассажирский самолет с 72 людьми на борту, все они погибли (фото, видео)

Известно, что на борту ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines было 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Самолет направлялся из столицы Катманду в Покхару.

В настоящее время на месте падения самолета работают спасатели. О причинах его падения пока не сообщается. Но известно, что среди пассажиров самолета были россияне.

Так, как пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу аэропорта Непала, на

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