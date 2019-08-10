ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Непале автобус упал в реку, погибли пять человек

Новости » Происшествия    10.08.2019 - 04:44
В Непале автобус упал в реку, погибли пять человек
Иллюстративное фото (twitter.com/NepalPoliceHQ)

Еще 16 человек получили ранения

В Непале автобус, в котором перебывало более 30 человек, упал в реку по дороге в столицу Катманду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

В результате падения не менее пяти человек погибли. Еще 16 человек получили травмы, их спасли из воды.

Авария произошла приблизительно в 50 км к западу от Катманду на шоссе Притхви.

Три тела были найдены там, где автобус упал в реку, еще два - в двух километрах от места происшествия. Еще более десяти человек числятся пропавшими без вести.

Спасателям на резиновых лодках и полицейским-ныряльщикам удалось обнаружить автобус через пять часов после аварии. Спасатели с помощью крана подняли его из воды. Пострадавшие были доставлены в местную больницу.

Ранее сообщалось, что в Непале число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, достигло 55.

РБК-Украина писало, что в Грузии в результате падения грузовика с обрыва погибли по меньшей мере пять человек.

В Марокко в ДТП с автобусом погибли четыре человека, около 40 пострадавших Рейсовый автобус в России попал в ДТП, есть погибшие и десятки потерпевших
Новости Украины НепалДТП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь