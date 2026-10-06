Непал прекращает поиски после наводнения. МИД готовит ноту из-за 56 пропавших украинцев
В Непале и Китае после масштабного стихийного бедствия пропали без вести почти шесть тысяч человек. Среди них - 56 украинцев.
Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МИД.
Новые цифры были обнародованы компетентными органами. В Непале число погибших возросло до 1455 человек, еще 5285 числятся пропавшими без вести.
В Китае подтвердили гибель 43 человек. Пропавшими без вести там считают 519 человек, среди них 261 иностранец.
"Цифры свидетельствуют, что эта ужасная стихийная беда привела к трагедии невиданных масштабов - исчезновение почти шести тысяч человек, в том числе и иностранных туристов, среди которых 56 наших соотечественников", - отметили в МИД.
"К сожалению, несмотря на многонедельные усилия дипломатов, консулов, спасателей, они до сих пор не найдены ни среди погибших, ни среди пострадавших", - добавили в ведомстве.
Правительство Непала объявило о завершении 40-дневной активной поисково-спасательной операции. В МИДе отметили, что это не означает прекращения поисков или выяснения обстоятельств исчезновения людей.
Спасательные службы и дальше ищут и идентифицируют останки.
Непальская сторона начала процедуры, чтобы юридически признать пропавших умершими. Поэтому посольство Украины в Индии повторно обратилось в компетентные органы страны с нотой. В нем говорится о порядке официального документирования смерти людей, чьи останки невозможно найти или идентифицировать.
Национальная полиция Украины продолжает досудебное расследование. Также она завершает формирование базы ДНК-профилей родственников, которую позже передадут иностранной стороне.
Напомним, Непал завершил поисково-спасательную операцию после наводнения, унесшего жизни по меньшей мере 1455 человек. Стихия разрушила 12 гидроэлектростанций, а также дороги и мосты.
Как сообщало РБК-Украина, 26 августа разрушительное наводнение накрыло границу Непала и Тибета.
По предварительным данным, ее вызвало землетрясение, вызвавшее лавину из талого снега.
Также мы писали, что в тот же день МИД сообщил о 53 украинцах, пропавших без вести после наводнения.