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Непал прекращает поиски после наводнения. МИД готовит ноту из-за 56 пропавших украинцев

13:49 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Непал прекращает поиски после наводнения. МИД готовит ноту из-за 56 пропавших украинцев Фото: сокрушительное наводнение в Непале унесло жизни 56 украинцев (Getty Images)
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В Непале и Китае после масштабного стихийного бедствия пропали без вести почти шесть тысяч человек. Среди них - 56 украинцев.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе МИД.

Новые цифры были обнародованы компетентными органами. В Непале число погибших возросло до 1455 человек, еще 5285 числятся пропавшими без вести.

В Китае подтвердили гибель 43 человек. Пропавшими без вести там считают 519 человек, среди них 261 иностранец.

"Цифры свидетельствуют, что эта ужасная стихийная беда привела к трагедии невиданных масштабов - исчезновение почти шести тысяч человек, в том числе и иностранных туристов, среди которых 56 наших соотечественников", - отметили в МИД.

"К сожалению, несмотря на многонедельные усилия дипломатов, консулов, спасателей, они до сих пор не найдены ни среди погибших, ни среди пострадавших", - добавили в ведомстве.

Правительство Непала объявило о завершении 40-дневной активной поисково-спасательной операции. В МИДе отметили, что это не означает прекращения поисков или выяснения обстоятельств исчезновения людей.

Спасательные службы и дальше ищут и идентифицируют останки.

Непальская сторона начала процедуры, чтобы юридически признать пропавших умершими. Поэтому посольство Украины в Индии повторно обратилось в компетентные органы страны с нотой. В нем говорится о порядке официального документирования смерти людей, чьи останки невозможно найти или идентифицировать.

Национальная полиция Украины продолжает досудебное расследование. Также она завершает формирование базы ДНК-профилей родственников, которую позже передадут иностранной стороне.

Напомним, Непал завершил поисково-спасательную операцию после наводнения, унесшего жизни по меньшей мере 1455 человек. Стихия разрушила 12 гидроэлектростанций, а также дороги и мосты.

Как сообщало РБК-Украина, 26 августа разрушительное наводнение накрыло границу Непала и Тибета.

По предварительным данным, ее вызвало землетрясение, вызвавшее лавину из талого снега.

Также мы писали, что в тот же день МИД сообщил о 53 украинцах, пропавших без вести после наводнения.

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