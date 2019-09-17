Неопознанные беспилотники совершили атаку на здания на сирийско-иракской границе

Напомним, ранее неопознанные беспилотники атаковали крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод. В результате произошли перебои с поставками нефти в Бахрейн. Также рекордно подскочила цена на нефть.

США подозревают в атаке на Саудовские НПЗ Иран. Трамп заявил, что Америка готова нанести сокрушительный ответный удар, но он "не желает ни с кем войны".

В то же время американский президент отметил, что окончательная точка в поиске того, кто виноват в этом ударе, еще не поставлена.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президенты России, Турции и Ирана провели трехстороннюю встречу в Анкаре, на которой договорились координировать усилия по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии.