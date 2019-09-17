Россия, Турция и Иран будут координировать стабилизацию ситуации в Сирии

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Путин, Эрдоган и Роухани приветствовали присоединение Ливана и Ирака к переговорам по Сирии

Президенты России Владимир Путин, Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Ирана Хасан Роухани провели трехстороннюю встречу в Анкаре, на которой договорились координировать усилия по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Достижение стабильности и безопасности в этом районе возможно только на основе уважения суверенитета и территориальной целостности страны", - говорится в совместном заявлении.

Три страны также намерены координировать инициативы по организации международных конференций по гуманитарному содействию Сирии и по возвращению на родину сирийских беженцев.

Они также приветствовали присоединение Ливана и Ирака в качестве наблюдателей к "астанинскому формату" переговоров по сирийскому урегулированию и осудили военные атаки Израиля в Сирии.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что новый саммит при участии Турции, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе может пройти в начале октябре.