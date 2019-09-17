Непізнані безпілотники здійснили атаку на будівлі на сирійсько-іракському кордоні

Нагадаємо, раніше невідомі безпілотники атакували найбільший в Саудівській Аравії нафтопереробний завод. У результаті сталися перебої з поставками нафти в Бахрейн. Також рекордно підскочила ціна на нафту.

США підозрюють в атаці на Саудівські НПЗ Іран. Трамп заявив, що Америка готова завдати нищівного удару у відповідь, але він "не бажає ні з ким війни".

У той же час американський президент зазначив, що остаточну крапку в пошуку того, хто винен в цьому ударі, ще не поставлено.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президенти Росії, Туреччини та Ірану провели тристоронню зустріч в Анкарі, на якій домовилися координувати зусилля по стабілізації обстановки на північному сході Сирії.