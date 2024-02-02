Неодноразово підводили країну. Пашинян знову звинуватив Росію в ненадійному партнерстві

"Вірменія, що межує з Грузією, Азербайджаном, Іраном і Туреччиною, вже давно покладається на Росію як на великого союзника і має російську військову базу в Гюмрі, приблизно за 90 км на північний захід від столиці, а також інші об'єкти", - пише видання.

Позиція Пашиняна щодо співпраці з РФ

"Нам потрібно зрозуміти, з ким ми дійсно можемо підтримувати військово-технічні та оборонні відносини", - сказав Пашинян.

Він уточнив, що раніше ця проблема була простою, тому що такого питання не було і не було складності зі створенням концепції.

"Раніше 95-97% наших оборонних відносин були з РФ. Зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин", - сказав він.

З ким Вірменія розвиватиме співпрацю

Пашинян сказав, що Вірменії слід подумати про те, які зв'язки у сфері безпеки їй слід побудувати зі Сполученими Штатами Америки, Францією, Індією і Грузією.

Він поставив під сумнів, чи повинна Вірменія залишатися членом очолюваної Росією ОДКБ, і сказав, що країні потрібна нова стратегія національної безпеки, яка зміцнить армію.

Як реагує Росія

Пашинян каже, що Росія підвела Вірменію, коли торік Азербайджан розпочав блискавичну військову операцію, спричинивши відтік етнічних вірмен, які проживають там.

Росія заявляє, що в поразці винна "нездатність Пашиняна розібратися в складному суперництві на Південному Кавказі", і застерігає Єреван, що "Захід намагається вбити клин між Вірменією і Росією".

Російський диктатор Володимир Путін минулого місяця заявив, що вихід з ОДКБ не в інтересах Вірменії.

Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів. Зокрема, останнє подібне нарікання щодо присутності російських військових баз на території країни Вірменія висловила під час активних бойових дій за території Нагірного Карабаху.

Наприкінці жовтня стало відомо, що влада Вірменії розглядає можливість закриття російських державних телеканалів, оскільки вони допустили порушення.

Напочатку листопада Російська Федерація заявила, що сприйняла участь Вірменії в саміті по українській формулі миру у Мальті як "демонстративний антиросійський жест".