"Армения, граничащая с Грузией, Азербайджаном, Ираном и Турцией, уже давно полагается на Россию как на крупного союзника и имеет российскую военную базу в Гюмри, примерно в 90 км к северо-западу от столицы, а также другие объекты", - пишет издание.

Позиция Пашиняна по сотрудничеству с РФ

"Нам нужно понять, с кем мы действительно можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения", - сказал Пашинян.

Он уточнил, что раньше эта проблема была простой, потому что такого вопроса не было и не было сложности с созданием концепции.

"Раньше 95-97% наших оборонных отношений были с РФ. Сейчас этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам", - сказал он.

С кем Армения будет развивать сотрудничество

Пашинян сказал, что Армении следует подумать о том, какие связи в сфере безопасности ей следует построить с Соединенными Штатами Америки, Францией, Индией и Грузией.

Он поставил под сомнение, должна ли Армения оставаться членом возглавляемой Россией ОДКБ, и сказал, что стране нужна новая стратегия национальной безопасности, которая укрепит армию.

Как реагирует Россия

Пашинян говорит, что Россия подвела Армению, когда в прошлом году Азербайджан начал молниеносную военную операцию, вызвав отток этнических армян, проживающих там.

Россия заявляет, что в поражении виновата "неспособность Пашиняна разобраться в сложном соперничестве на Южном Кавказе", и предостерегает Ереван, что "Запад пытается вбить клин между Арменией и Россией".

Российский диктатор Владимир Путин в прошлом месяце заявил, что выход из ОДКБ не в интересах Армении.

Власти Армении уже неоднократно выражали свое недовольство отсутствием эффективной поддержки ОДКБ в рамках международного сотрудничества ее стран-членов. В частности, последнее подобное сетование о присутствии российских военных баз на территории страны Армения выразила во время активных боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

В конце октября стало известно, что власти Армении рассматривают возможность закрытия российских государственных телеканалов, поскольку они допустили нарушение.

В начале ноября Российская Федерация заявила, что приняла участие Армении в саммите по украинской формуле мира в Мальте как "демонстративный антироссийский жест".