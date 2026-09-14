Неочікуваний стрибок цін: які фрукти й овочі подорожчали найбільше

Минулого тижня ціни на овочі та фрукти в Україні змінювалися по-різному. Виросла вартість броколі, кропу та петрушки, водночас, кабачок і баклажан стали дешевшими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.
Серед овочів найбільше за тиждень змінилася ціна броколі - якщо раніше її продавали по 45-55 гривень за кг, то тепер ціна становить 65-85 гривень.
Також подорожчали:
Водночас деякі овочі стали дешевшими. Зокрема, пекінська капуста коштує 35-50 гривень за кг проти 48-55 тижнем раніше, кабачок - 30-35 гривень проти 33-37, а баклажан - 35-45 гривень проти 40-45.
Подешевшала й зелена цибуля - зі 175-185 до 95-105 гривень за кг.
Ціна картоплі за тиждень не змінилася - 11-13 гривень за кг. Білокачанна капуста коштує 18-22 гривні, морква - 12-15 гривень, цвітна капуста - 40-45 гривень, часник - 60-170 гривень за кг.
Найпомітніші зміни відбулися у фруктово-ягідному сегменті. Садова полуниця за тиждень подорожчала зі 140-160 до 250-320 гривень за кг.
Ще суттєвіше змінилася ціна чорниці - зі 190-230 до 260-400 гривень за кг.
Також подорожчали:
При цьому слива подешевшала з 18-50 до 15-35 гривень за кг, а диня - з 25-30 до 20-35 гривень.
Для покупців є і хороша новина: яблука та груші почали дешевшати.
Яблука зараз продають по 16-35 гривень за кг проти 16-40 гривень тижнем раніше. Груші коштують 30-60 гривень, тоді як раніше їхній діапазон становив 45-70 гривень.
Серед імпортних фруктів подешевшав лимон - зі 100-120 до 70-95 гривень за кг.
Ціни на апельсини та банани залишилися без змін - відповідно 50-130 та 60-70 гривень за кг.
Виноград минулого тижня продавали по 50-140 гривень за кг проти 60-110 гривень раніше.
Попри різні зміни цін, найбільшим попитом серед учасників торгового майданчика минулого тижня користувалася картопля. Також активно закуповували інші овочі борщового набору.
Водночас найбільше оголошень про продаж припало на помідори. Їхня пропозиція продовжує зростати. Серед фруктів лідером залишаються яблука, хоча продавці пропонували їх дещо рідше, ніж тижнем раніше.
Раніше РБК-Україна розповідало, як змінилися ціни на базові продукти в українських супермаркетах після вихідних. Найбільше змінилися ціни на яйця, олію та окремі види хліба, тоді як вартість інших продуктів у більшості мереж залишилася стабільною.
Також ми писали про подорожчання ріпчастої цибулі в Україні через високий попит з боку оптовиків і роздрібних мереж та обмежену пропозицію якісної продукції.