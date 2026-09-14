Неожиданный скачок цен: какие фрукты и овощи подорожали больше всего

Сколько стоят овощи

Среди овощей больше всего за неделю изменилась цена брокколи - если раньше ее продавали по 45-55 гривен за кг, то теперь цена составляет 65-85 гривен.

Также подорожали:

свекла - с 10-12 до 14-16 гривен за кг;

- с 10-12 до 14-16 гривен за кг; репчатый лук - с 12-14 до 14-16 гривен;

- с 12-14 до 14-16 гривен; помидоры - с 25-40 до 30-40 гривен;

- с 25-40 до 30-40 гривен; огурцы - с 30-55 до 35-60 гривен;

- с 30-55 до 35-60 гривен; сладкий перец - с 28-60 до 33-60 гривен;

- с 28-60 до 33-60 гривен; укроп - со 145-155 до 175-185 гривен;

- со 145-155 до 175-185 гривен; петрушка - со 150-180 до 175-185 гривен.

В то же время некоторые овощи стали дешевле. В частности, пекинская капуста стоит 35-50 гривен за кг против 48-55 неделей раньше, кабачок - 30-35 гривен против 33-37, а баклажан - 35-45 гривен против 40-45.

Подешевел и зеленый лук - со 175-185 до 95-105 гривен за кг.

Цена картофеля за неделю не изменилась - 11-13 гривен за кг. Белокочанная капуста стоит 18-22 гривны, морковь - 12-15 гривен, цветная капуста - 40-45 гривен, чеснок - 60-170 гривен за кг.

Ягоды резко подорожали

Самые заметные изменения произошли во фруктово-ягодном сегменте. Садовая клубника за неделю подорожала со 140-160 до 250-320 гривен за кг.

Еще более существенно изменилась цена черники - со 190-230 до 260-400 гривен за кг.

Также подорожали:

персики - с 40-70 до 50-90 гривен за кг;

- с 40-70 до 50-90 гривен за кг; нектарины - с 70-100 до 90-130 гривен;

- с 70-100 до 90-130 гривен; малина - со 180-250 до 180-350 гривен;

- со 180-250 до 180-350 гривен; арбуз - с 8-12 до 10-20 гривен.

При этом слива подешевела с 18-50 до 15-35 гривен за кг, а дыня - с 25-30 до 20-35 гривен.

Какие фрукты стали дешевле

Для покупателей есть и хорошая новость: яблоки и груши начали дешеветь.

Яблоки сейчас продают по 16-35 гривен за кг против 16-40 гривен неделей ранее. Груши стоят 30-60 гривен, в то время как раньше их диапазон составлял 45-70 гривен.

Среди импортных фруктов подешевел лимон - со 100-120 до 70-95 гривен за кг.

Цены на апельсины и бананы остались без изменений - соответственно 50-130 и 60-70 гривен за кг.

Виноград на прошлой неделе продавали по 50-140 гривен за кг против 60-110 гривен раньше.

Что сейчас больше всего покупают

Несмотря на разные изменения цен, наибольшим спросом среди участников торговой площадки на прошлой неделе пользовался картофель. Также активно закупали другие овощи борщевого набора.

В то же время больше всего объявлений о продаже пришлось на помидоры. Их предложение продолжает расти. Среди фруктов лидером остаются яблоки, хотя продавцы предлагали их несколько реже, чем неделей раньше.