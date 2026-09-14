Неожиданный скачок цен: какие фрукты и овощи подорожали больше всего

На прошлой неделе цены на овощи и фрукты в Украине менялись по-разному. Выросла стоимость брокколи, укропа и петрушки, в то же время кабачок и баклажан стали дешевле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.
Среди овощей больше всего за неделю изменилась цена брокколи - если раньше ее продавали по 45-55 гривен за кг, то теперь цена составляет 65-85 гривен.
Также подорожали:
В то же время некоторые овощи стали дешевле. В частности, пекинская капуста стоит 35-50 гривен за кг против 48-55 неделей раньше, кабачок - 30-35 гривен против 33-37, а баклажан - 35-45 гривен против 40-45.
Подешевел и зеленый лук - со 175-185 до 95-105 гривен за кг.
Цена картофеля за неделю не изменилась - 11-13 гривен за кг. Белокочанная капуста стоит 18-22 гривны, морковь - 12-15 гривен, цветная капуста - 40-45 гривен, чеснок - 60-170 гривен за кг.
Самые заметные изменения произошли во фруктово-ягодном сегменте. Садовая клубника за неделю подорожала со 140-160 до 250-320 гривен за кг.
Еще более существенно изменилась цена черники - со 190-230 до 260-400 гривен за кг.
Также подорожали:
При этом слива подешевела с 18-50 до 15-35 гривен за кг, а дыня - с 25-30 до 20-35 гривен.
Для покупателей есть и хорошая новость: яблоки и груши начали дешеветь.
Яблоки сейчас продают по 16-35 гривен за кг против 16-40 гривен неделей ранее. Груши стоят 30-60 гривен, в то время как раньше их диапазон составлял 45-70 гривен.
Среди импортных фруктов подешевел лимон - со 100-120 до 70-95 гривен за кг.
Цены на апельсины и бананы остались без изменений - соответственно 50-130 и 60-70 гривен за кг.
Виноград на прошлой неделе продавали по 50-140 гривен за кг против 60-110 гривен раньше.
Несмотря на разные изменения цен, наибольшим спросом среди участников торговой площадки на прошлой неделе пользовался картофель. Также активно закупали другие овощи борщевого набора.
В то же время больше всего объявлений о продаже пришлось на помидоры. Их предложение продолжает расти. Среди фруктов лидером остаются яблоки, хотя продавцы предлагали их несколько реже, чем неделей раньше.
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