Необходимо быть объективными. Украина не защитит себя от России без поддержки Запада, - Буданов

По словам Буданова, Украина обязана объективно оценивать свои возможности.

"Нет достаточных военных ресурсов для отражения полномасштабного нападения России, если он начнется без поддержки западных сил", - заявил Буданов.

Руководитель Главного управления разведки отметил, что худший сценарий возможного полномасштабного вторжения Россией начнется с авиаударов и ракетных обстрелов, которые будут нацелены на боеприпасы и защитников Украины. Это, со своей стороны, нарушит координирование обороны и обеспечение фронта. После этого вся ответственность ляжет на командиров фронта.

"Они смогут использовать то, что у них в руках, но, поверьте, без доставки резервов в мире нет армии, которая бы выдержала", - отметил