Угроза вторжения в Украину. Кулеба озвучил трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию

Украина сотрудничает со своими союзниками, в частности с США и Британией, по способам сдерживания Кремля. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба описал трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от нового нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Sky News .

По его словам, в случае нападения Москвы украинская армия будет готова защитить свои территории. Кулеба считает, что страна с партнерами должны сделать эту цену невыносимой для президента РФ Владимира Путина.

Главный дипломат страны также описал трехсторонний подход к попыткам отговорить Россию от нового нападения:

политические сообщения,

санкции,

более тесное сотрудничество с партнерами.

Кулеба отметил, что не ожидал, что силы НАТО будут бороться с Россией с украинскими войсками в случае вторжения, однако рассчитывал на поддержку Альянса.

"Мы просим помочь нам избежать войны или, если у нас нет альтернативы из-за готовности России начать войну, помочь нам укрепить нашу армию", - заявил министр иностранных дел.