Необхідно бути об'єктивними. Україна не захистить себе від Росії без підтримки Заходу, - Буданов

За словами Буданова, Україна зобов’язана об’єктивно оцінювати свої можливості.

"Немає достатніх військових ресурсів для відбиття повномасштабного нападу Росії, якщо він почнеться без підтримки західних сил", - заявив Буданов.

Керівник Головного управління розвідки відзначив, що найгірший сценарій можливого повномасштабного вторгнення Росією почнеться з авіаударів та ракетних обстрілів, які будуть націлені на боєприпаси та захисників України. Це, зі свого боку, порушить координування оборони й забезпечення фронту. Після цього уся відповідальність ляже на командирів фронту.

"Вони зможуть використовувати те, що у них в руках, але, повірте, без доставки резервів у світі немає армії, яка б витримала", - відзначив