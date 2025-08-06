"Необхідно завершити розгром": Нетаньяху узгодив нову стратегію щодо Гази

У вівторок офіс прем’єр-міністра Ізраїлю повідомив про "обмежене обговорення питань безпеки", яке тривало три години.

Під час зустрічі начальник військового штабу Еяль Замір представив Нетаньягу варіанти подальших дій у секторі Газа.

За даними Reuters, у зустрічі також брали участь міністр оборони Ізраель Кац та міністр стратегічних питань Рон Дермер.

Вони обговорювали стратегію, яку планують винести на затвердження кабміну вже цього тижня - попередньо засідання заплановано на четвер.

Ізраїльський "12-й канал" із посиланням на джерело в офісі прем’єра повідомив, що Нетаньяху виступає за повний контроль над Газою - це фактично означає скасування рішення 2005 року про вихід з анклаву.

Такий сценарій передбачає поновлення присутності ізраїльських військових і цивільного управління в секторі, що може мати наслідки як для ситуації на місці, так і для відносин Ізраїлю з союзниками.

Водночас поки що невідомо, чи йдеться про тривалу окупацію, чи тимчасову операцію, спрямовану на знищення ХАМАС і звільнення ізраїльських заручників. В офісі прем’єра відмовилися коментувати цю інформацію.

"Все ще необхідно завершити розгром ворога в Газі, звільнити наших заручників і забезпечити, щоб Газа більше ніколи не становила загрози для Ізраїлю", - заявив Нетаньяху новобранцям під час виступу на військовій базі.