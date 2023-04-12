У МЗС Нідерландів закликали посилювати підтримку України та санкційний тиск на РФ

Міністр закордонних справ Ніделандів Вопке Гукстра провів зустріч із головою МЗС Франції Катрін Колонною. Україна стала однією з тем переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.
Нідерланди та Франція об’єднують свої зусилля для створення сильного та стійкого Європейського союзу із реальною геополітичною вагою, щоб мати змогу протистояти викликам.
“Війна в Україні ставить перед нами великі завдання. Ми повинні продовжувати тиснути на росію через санкції та підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно”, - зазначив Гукстра.
Раніше ми писали, через підозри у порушенні санкцій в Латвії судять журналістів, які співпрацювали з російськими ЗМІ.
Нагадаємо, Канада ввела санкції проти осіб та компаній, яких пов'язують із ПВК "Вагнера".
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