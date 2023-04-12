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В МИД Нидерландов призвали усиливать поддержку Украины и санкционное давление на РФ

Фото: Нидерланды призывают продолжать санкционное давление на Россию(twitter/Wopke Hoekstra)
Автор: Максим Шушко

Министр иностранных дел Ниделандов Вопке Гукстра провел встречу с главой МИД Франции Катрин Колонной. Украина стала одной из тем переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра.

Нидерланды и Франция объединяют свои усилия для создания сильного и устойчивого Европейского союза с реальным геополитическим весом, чтобы противостоять вызовам.

“Война в Украине ставит перед нами большие задачи. Мы должны продолжать давить на россия из-за санкций и поддерживать украинцев столько, сколько потребуется”, - отметил Гукстра.

Ранее мы писали, по подозрению в нарушении санкций в Латвии судят сотрудничавших с российскими СМИ журналистов.

Напомним, Канада ввела санкции против лиц и компаний, связываемых с ППК "Вагнера".

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