В МИД Нидерландов призвали усиливать поддержку Украины и санкционное давление на РФ

Министр иностранных дел Ниделандов Вопке Гукстра провел встречу с главой МИД Франции Катрин Колонной. Украина стала одной из тем переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра.
Нидерланды и Франция объединяют свои усилия для создания сильного и устойчивого Европейского союза с реальным геополитическим весом, чтобы противостоять вызовам.
“Война в Украине ставит перед нами большие задачи. Мы должны продолжать давить на россия из-за санкций и поддерживать украинцев столько, сколько потребуется”, - отметил Гукстра.
Ранее мы писали, по подозрению в нарушении санкций в Латвии судят сотрудничавших с российскими СМИ журналистов.
Напомним, Канада ввела санкции против лиц и компаний, связываемых с ППК "Вагнера".
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