В МИД Нидерландов призвали усиливать поддержку Украины и санкционное давление на РФ

Нидерланды и Франция объединяют свои усилия для создания сильного и устойчивого Европейского союза с реальным геополитическим весом, чтобы противостоять вызовам.

“Война в Украине ставит перед нами большие задачи. Мы должны продолжать давить на россия из-за санкций и поддерживать украинцев столько, сколько потребуется”, - отметил Гукстра.