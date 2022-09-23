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Необхідність є, а передумов немає. У Путіна знову висловилися про переговори з Україною

Фото: прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Кремлі знову висловилися про переговорний процес РФ із Україною. Москва вважає, що необхідність переговорів є, але передумов немає.

Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

"Переговорний процес, звичайно ж, затребуваний. І затребуваний для досягнення наших цілей. Але жодних передумов ми не вбачаємо для переговорного процесу", - сказав Пєсков.

Спікер Кремля знову звинуватив Україну у зупиненні переговорного процесу та заявив, що Київ хоче вирішувати конфлікт на полі бою.

"Кілька місяців тому українська сторона пішла з переговорного процесу, і кілька місяців тому українська сторона на різних рівнях - від високого до вищого - заявляла про те, що вони збираються вирішувати їхні проблеми на полі бою", - додав Пєсков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські "референдуми" на окупованих територіях закриють РФ можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

У Росії також заявили, що після проведення "референдумів" мирних переговорів із Україною може не бути.

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