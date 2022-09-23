Необходимость есть, а предпосылок нет. У Путина снова высказались о переговорах с Украиной

В Кремле снова высказались о переговорном процессе РФ с Украиною. Москва считает, что необходимость переговоров есть, но предпосылок нет.

"Переговорный процесс, конечно же, востребован. И востребован для достижения наших целей. Но никаких предпосылок мы не усматриваем для переговорного процесса", - сказав Песков.

Спикер Кремля вновь обвинил Украину в приостановке переговорного процесса и заявил, что Киев хочет решать конфликт на поле боя.

"Несколько месяцев тому назад украинская сторона ушла из переговорного процесса, и несколько месяцев тому назад украинская сторона на разных уровнях - от высокого до высшего - заявляла о том, что они собираются решать их проблемы на поле боя", - добавил Песков.