Необхідні на шляху до ЄС. Зеленський анонсував ухвалення важливих законів

"Цього тижня очікуємо від Верховної ради України критично важливих голосувань - говорили сьогодні про деякі з них із прем'єр-міністром", - йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що це стосується і того, чого від України очікують у відносинах з кредиторами, і того, що країна має зробити в рамках підготовки початку переговорів з ЄС.

"Наш пріоритет - повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні", - додав Зеленський.

Переговори з ЄС щодо вступу України

Нагадаємо, у листопаді Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та низки інших країн на шляху до вступу до Європейського союзу. У документі була рекомендація розпочати переговори щодо вступу України та Молдови.

Для такого рішення потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Питання обговорять на саміті лідерів країн, які входять до блоку, 14-15 грудня.

Проти початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу вже відкрито виступила Угорщина. Зокрема, за інформацією ЗМІ, угорський прем'єр Віктор Орбан намагається переконати урядовців ЄС не виносити питання переговорів на саміт.

5 грудня посли Європейського союзу розпочали обговорення пропозиції щодо початку переговорів про вступ України до блоку.