Орбан за 10 днів до саміту ЄС знову закликав Мішеля не піднімати питання вступу України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову закликав голову Європейської ради Шарля Мішеля на саміті лідерів ЄС 14-15 грудня не виносити на обговорення початок переговорів щодо вступу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо "Свобода" .

Також у Будапешті просять Брюссель зняти з порядку денного питання макрофінансової допомоги Києву.

Відповідні пропозиції Орбана вказані у його листі до Мішеля. Копія документа потрапила до журналістів.

Питання вступу України до ЄС

У листі угорського прем'єра йдеться, що "є очікування", що на саміті в середині грудня Єврорада "може і мусить схвалити рішення про початок переговорів щодо вступу з Україною та перегляд Багаторічної фінансової рамки на 2021-2027 роки".

"З огляду на нинішній рівень політичних та технічних приготувань ці очікування необґрунтовані", - стверджує Орбан.

Глава уряду Угорщини вкотре розкритикував рекомендацію Європейської комісії розпочати офіційні переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Орбан назвав її "кінцем політики ЄС щодо розширення як об'єктивного інструменту, що базується на цінностях".

Також прем'єр Угорщини переконаний, що у цьому питанні неможливо досягти одностайності.

Макрофінансова допомога ЄС для України

За словами Орбана, дискусії про надання українській стороні 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги на 4 роки нібито зосереджені на "необґрунтованій, незбалансованій та нереалістичній пропозиції Єврокомісії".

Чиновник закликає формувати новий підхід на основі "політичних та фінансових реаліях у країнах-членах", на що знадобляться "додаткові зусилля та час".

Резюмуючи, Орбан закликає президента Європейської ради не пропонувати органу "ухвалювати рішення по цих питаннях у грудні, оскільки очевидна нестача консенсусу неминуче призведе до провалу".

Що передувало

Нагадаємо, що на грудневій зустрічі лідерів ЄС потрібна одностайність усіх 27 країн-членів блоку для схвалення початку переговорів про вступ України після виконання остаточних умов.

Раніше сьогодні, 4 грудня, стало відомо про реакцію Єврокомісії відреагував на слова угорського прем'єра про те, що нібито "пропозиція Єврокомісії про вступ України до ЄС є необґрунтованою". Там не згодні із заявою Орбана, назвавши виконану Україною роботу "вражаючою".

Додамо, що минулого тижня глава уряду Угорщини також пропонував не виносити питання щодо вступу України до ЄС на порядок денний саміту лідерів Євросоюзу 14-15 грудня. Зокрема, Орбан хоче, щоб натомість ЄС уклав з Україною стратегічне партнерство. Коментуючи ініціативу, голова Євроради Мішель зазначив, що між блоком та Україною таке партнерство і так встановлено, оскільки ЄС має угоду про асоціацію з країною.

До слова, перед цим Орбан також погрожував заблокувати всю допомогу від Євросоюзу для України. Також він хоче завадити вступу країни до ЄС. Зокрема, угорський прем'єр погрожує зірвати грудневий саміт лідерів Євросоюзу.