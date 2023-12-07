Необхідні на шляху до ЄС. Зеленський анонсував ухвалення важливих законів
Цього тижня Верховна рада України має проголосувати за критично важливі закони. Вони необхідні для вступу країни до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Цього тижня очікуємо від Верховної ради України критично важливих голосувань - говорили сьогодні про деякі з них із прем'єр-міністром", - йдеться у повідомленні.
Президент зазначив, що це стосується і того, чого від України очікують у відносинах з кредиторами, і того, що країна має зробити в рамках підготовки початку переговорів з ЄС.
"Наш пріоритет - повна реалізація всіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що і Євросоюз виконає свою обіцянку Україні", - додав Зеленський.
Переговори з ЄС щодо вступу України
Нагадаємо, у листопаді Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та низки інших країн на шляху до вступу до Європейського союзу. У документі була рекомендація розпочати переговори щодо вступу України та Молдови.
Для такого рішення потрібна згода всіх країн-членів ЄС. Питання обговорять на саміті лідерів країн, які входять до блоку, 14-15 грудня.
Проти початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу вже відкрито виступила Угорщина. Зокрема, за інформацією ЗМІ, угорський прем'єр Віктор Орбан намагається переконати урядовців ЄС не виносити питання переговорів на саміт.
5 грудня посли Європейського союзу розпочали обговорення пропозиції щодо початку переговорів про вступ України до блоку.
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