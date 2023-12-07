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Необходимые на пути в ЕС. Зеленский анонсировал принятие важных законов

Украина, Четверг 07 декабря 2023 21:21
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Необходимые на пути в ЕС. Зеленский анонсировал принятие важных законов Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На этой неделе Верховная рада Украины должна проголосовать за критически важные законы. Они необходимы для вступления страны в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"На этой неделе ожидаем от Верховной Рады Украины критически важных голосований - говорили сегодня о некоторых из них с премьер-министром", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что это касается и того, чего от Украины ожидают в отношениях с кредиторами, и того, что страна должна сделать в рамках подготовки начала переговоров с ЕС.

"Наш приоритет - полная реализация всех тех решений, которые нужны, чтобы Украина выполнила все необходимое на европейском направлении. Верим, что и Евросоюз выполнит свое обещание Украине", - добавил Зеленский.

Переговоры с ЕС по вступлению Украины

Напомним, в ноябре Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и ряда других стран на пути к вступлению в Европейский союз. В документе была рекомендация начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы.

Для такого решения требуется согласие всех стран-членов ЕС. Вопрос обсудят на саммите лидеров стран, которые входят в блок, 14-15 декабря.

Против начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз уже открыто выступила Венгрия. В частности, по информации СМИ, венгерский премьер Виктор Орбан пытается убедить чиновников ЕС не выносить вопросы переговоров на саммит.

5 декабря послы Европейского союза начали обсуждение предложения о начале переговоров о вступлении Украины в блок.

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