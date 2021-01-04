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Нэнси Пелоси в четвертый раз стала спикером палаты представителей США

Автор: Даша Харченко

Нэнси Пелоси переизбрали спикером палаты представителей Конгресса США 117-го созыва. Она занимает эту должность уже четвертый раз.

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Об этом сообщает Reuters.

Пелоси получила поддержку большинства конгрессменов, "победив" республиканца Кевина Маккарти.

Представительницу демократической партии избирают спикером нижней палаты уже в четвертый раз: в Конгрессе 116-го созыва, а также 110-го и 111-го созывов.

Напомним, дом в Сан-Франциско, что принадлежит Нэнси Пелоси, спикера Палаты представителей Конгресса США, атаковали вандалы. В новогоднюю ночь его разрисовали граффити и красной краской.

Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден выдвинул двух кандидатов на должности заместителей министра обороны страны. Ими стали Кэтлин Хикс и Колен Колл.

Напомним, ранее Байден сообщил кто станет руководителем аппарата сотрудников Белого дома.

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