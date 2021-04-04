Немцы поддержали наделение Меркель особыми полномочиями в условиях пандемии
В условиях пандемии коронавируса больше половины немцев поддержали наделение канцлера Германии Ангелы Меркель особыми полномочиями. Их суть заключается в праве главы правительства единолично принимать решения, связанные с эпидемиологической ситуацией.
Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на результаты опроса института YouGov.
Согласно данным опроса, 53% немцев выступили за то, чтобы у федерального правительства была возможность вводить меры без согласия со стороны региональных властей. За то, чтобы центральные власти согласовывали свои действия с региональными, высказалось 36% респондентов. Не смогли определиться со своей позицией 11% опрошенных.
Отмечается, что желание наделить федерально правительство особыми полномочиями больше всего поддерживают сторонники партии "Зеленых», менее всего это мнение разделяют в рядах "Альтернативы для Германии" (АдГ). Издание напоминает, что текущий момент основные решения по противодействию пандемии принимаются совместно канцлером и премьерами федеральных земель.
Издание отмечает, что Ангела Меркель устала нерешительности региональных властей по введению экстренных мер для борьбы с коронавирусом. По мнению канцлера, нынешние меры, предпринятые против распространения инфекции, недостаточны.
По данным издания, в администрации канцлера идет обсуждение возможности ввести тотальный карантин. Причиной этого стали риски взрывного роста числа заражений во время пасхальных праздников.
Напомним, Ангела Меркель ранее призвала немцев соблюдать карантин во время празднования Пасхи. Она попросила сограждан уменьшить количество контактов и не путешествовать без острой необходимости.
Отметим, в начале недели Меркель обратилась к немецким федеральным землям с призывом усилить карантинные ограничения. Она также выразила недовольство тем, что в некоторых землях не придерживаются определенного механизма.
Также РБК-Украина писало, что на этой неделе Германия усилила контроль на границе. Германия обязала всех прибывших авиапассажиров иметь отрицательный тест на COVID-19.