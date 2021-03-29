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Меркель призвала местные власти ФРГ ужесточить карантин

Новина українською → Германия, Понедельник 29 марта 2021 02:38
Меркель призвала местные власти ФРГ ужесточить карантин Фото: Ангела Меркель (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала власти федеральных земель ужесточать ограничения из-за распространения коронавируса. Она выразила недовольство тем, что в некоторых регионах не придерживаются механизма введения ограничений.

Об этом Меркель сказала в эфире ARD.

Так, в стране существует механизм "стоп-крана", который позволяет ужесточать ограничения, если в течение недели число новых случаев коронавируса за день превышает 100 случаев на 100 тысяч человек.

"Есть ряд федеральных земель, которые очень широко интерпретируют, и мне это не нравится", - сказала Меркель.

В их числе она назвала землю Северный Рейн-Вестфалия, премьер-министром которой является избранный в январе председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

Накануне помощник канцлера Ангелы Меркель заявил, что Германия должна бороться с коронавирусом в ближайшие несколько недель. Иначе возникнет риск появления новых вирусных мутаций, устойчивых к вакцинам, и следует ввести комендантский час в ночное время в регионах с высокой загруженностью.

Ранее Ангела Меркель объявила о продлении карантина в стране до 18 апреля.

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