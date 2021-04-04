Німці підтримали наділення Меркель особливими повноваженнями в умовах пандемії

В умовах пандемії коронавирусу більше половини німців підтримали наділення канцлера Німеччини Ангели Меркель особливими повноваженнями. Їх суть полягає в праві глави уряду одноосібно приймати рішення, пов'язані з епідеміологічною ситуацією.

Про це повідомляє газета Bild з посиланням на результати опитування інституту YouGov .

Згідно з даними опитування, 53% німців виступили за те, щоб у федерального уряду була можливість впроваджувати заходи без згоди з боку регіональної влади. За те, щоб центральна влада погоджували свої дії з регіональними, висловилося 36% респондентів. Не змогли визначитися зі своєю позицією 11% опитаних.

Відзначається, що бажання наділити федерально уряд особливими повноваженнями найбільше підтримують прихильники партії "Зелених", найменше цю думку поділяють у рядах "Альтернативи для Німеччини" (АДГ). Видання нагадує, що поточний момент основні рішення щодо протидії пандемії приймаються спільно канцлером і прем'єрами федеральних земель.

Видання зазначає, що Ангела Меркель втомилася нерішучості регіональних влад щодо введення екстрених заходів для боротьби з коронавірусів. На думку канцлера, нинішні заходи, вжиті проти поширення інфекції, недостатні.

За даними видання, в адміністрації канцлера йде обговорення можливості ввести тотальний карантин. Причиною цього стали ризики вибухового зростання числа заражень під час великодніх свят.