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Неможливо задовольнити диктатора. В Естонії назвали мету Росії у війні проти України

Фото: генеральний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевійов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Росія хоче нового європейського порядку безпеки, знищити ідею суверенітету та створити Європу, де знову відновляться її сфери впливу. Однак "неможливо задовольнити диктатора, жертвуючи волею інших народів і сподіваючись на стабільність".

Про це заявив генеральний секретар МЗС Естонії Йонатан Всевійов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я можу посилатися лише на те, що каже саме російське керівництво. А воно сказало, що хоче нового європейського порядку безпеки, хоче знищити ідею суверенітету для тих, хто живе на кордонах Росії, і створити Європу, де знову відновляться їхні сфери впливу", - сказав Всевійов, відповідаючи на питання, яка ключова мета РФ у війні.

Він зазначив, що Естонія "не прийме цю пропозицію, так само як не прийняли так звані договори з безпеки, які Росія представила перед 24 лютого 2022 року".

"Ми не прийняли їх і після того, як вони розпочали війну. Це просто неприйнятно, оскільки ми знаємо, куди призводить цей шлях, якщо ми погодимось. Неможливо задовольнити диктатора, жертвуючи волею інших народів і сподіваючись на стабільність. Ми не зможемо цього зробити, тому ми не будемо цього робити", - додав генсек МЗС Естонії. 

 Всевійов наголосив, що саме тому ми підтримуємо Україну якнайкраще, політично, економічно і військова.

Допомога Україні від Естонії

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент і прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Так, уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155-мм калібру.

У серпні уряд Естонії ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, партію ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

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ЕстоніяВійна Росії проти України