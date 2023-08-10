Естонія передасть Україні нову військову допомогу
Уряд Естонії ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, партію ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.
Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Естонії.
"Ми повинні підтримати Україну в її боротьбі з триваючою російською агресією. Вкотре ми знайшли можливість, коли Естонія може простягнути руку допомоги. РФ нічого не може виграти від цієї агресії", - заявив він.
Міністр закликав союзників України прискорити надання військової допомоги, а також підвищити потенціал своєї оборонної промисловості.
На сьогодні обсяг військової допомоги, яку Естонія надала Україні, перевищив 400 млн євро, що становить понад 1% ВВП Естонії.
Допомога Естонії Україні
З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент і прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.
Так, уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155-мм калібру.
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