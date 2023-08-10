ua en ru
Чт, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Естонія передасть Україні нову військову допомогу

Новость на русском →
Четвер 10 серпня 2023 15:37
Естонія передасть Україні нову військову допомогу Фото: міністр оборони Естонії Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Естонії ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, партію ручної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Естонії.

"Ми повинні підтримати Україну в її боротьбі з триваючою російською агресією. Вкотре ми знайшли можливість, коли Естонія може простягнути руку допомоги. РФ нічого не може виграти від цієї агресії", - заявив він.

Міністр закликав союзників України прискорити надання військової допомоги, а також підвищити потенціал своєї оборонної промисловості.

На сьогодні обсяг військової допомоги, яку Естонія надала Україні, перевищив 400 млн євро, що становить понад 1% ВВП Естонії.

Допомога Естонії Україні

З перших днів повномасштабної війни Естонія засудила Росію, надала Україні військову та фінансову допомогу, а також прийняла тисячі біженців. Президент і прем'єр Естонії одними з перших відвідали Україну навесні минулого року.

Так, уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, що включає боєприпаси 155-мм калібру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Естонія Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Доплати військовим і не лише. Хто та скільки отримуватиме: відповіді на головні питання
Доплати військовим і не лише. Хто та скільки отримуватиме: відповіді на головні питання
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України