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Невозможно удовлетворить диктатора. В Эстонии назвали цель России в войне против Украины

Фото: генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Россия хочет нового европейского порядка безопасности, уничтожить идею суверенитета и создать Европу, где снова возобновятся ее сферы влияния. Однако "невозможно удовлетворить диктатора, жертвуя волей других народов и надеясь на стабильность".

Об этом заявил генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов в интервью РБК-Украина.

"Я могу ссылаться только на то, что говорит именно российское руководство. А оно сказало, что хочет нового европейского порядка безопасности, хочет уничтожить идею суверенитета для живущих на границах России и создать Европу, где снова восстановятся их сферы влияния", - сказал Всевиов, отвечая на вопрос, какова ключевая цель РФ в войне.

Он отметил, что Эстония "не примет это предложение, равно как не приняли так называемые договоры по безопасности, которые Россия представила перед 24 февраля 2022 года".

"Мы не приняли их и после того, как они начали войну. Это просто неприемлемо, поскольку мы знаем, куда приводит этот путь, если мы согласимся. Невозможно удовлетворить диктатора, жертвуя волей других народов и надеясь на стабильность. Мы не сможем этого сделать, поэтому мы не будем этого делать", - добавил генсек МИД Эстонии.

Всевиов подчеркнул, что именно поэтому мы поддерживаем Украину лучше, политически, экономически и военная.

Помощь Украине от Эстонии

С первых дней полномасштабной войны Эстония осудила Россию, предоставила Украине военную и финансовую помощь, а также приняла тысячи беженцев. Президент и премьер Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Так, правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155-мм калибра.

В августе правительство Эстонии приняло решение передать Украине дополнительную военную помощь. В частности, партию ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

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