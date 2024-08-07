Неможливо стерильно воювати з терористами, - посол Ізраїлю

Ізраїль має справу з терористами та змушений протистояти силам, які діють за законами 19 століття. Тому неможливо стерильно воювати з ними, відокремивши від цивільного населення.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Бродський підкреслив, що Ізраїль змушений протистояти силам, які діють за законами 19 століття, перебуваючи у 21 столітті, називаючи це "ситуацією вілли у джунглях".

"Ми не маємо справи зі стандартною загрозою, ми не маємо справу з регулярними арміями, ми маємо справу з терористами. Однією з основних відмінностей терору від війни з регулярною армією є те, що терор діє з гущі цивільного населення. Це те, що відбувається у Газі", - пояснив він.

Посол також зазначив, що Ізраїль завжди прагне мінімізувати збитки серед цивільного населення, поширюючи інформацію про атаки, закликаючи жителів залишити небезпечні райони.

"Мешканці Сектору Газа перебувають у заручниках у руках ХАМАСу, і тому, на жаль, треба визнати, що є цивільні жертви. Звичайно, мені особисто та Ізраїлю загалом шкода кожної невинної людини, яка гине в цій ситуації, але вина лежить на тих, хто тримає цих людей як заручників", - підсумував Бродський.