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Невозможно стерильно воевать с террористами, - посол Израиля

Украина Израиль , Среда 07 августа 2024 09:30
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Невозможно стерильно воевать с террористами, - посол Израиля Фото: посол Израиля в Украине Михаэль Бродский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова, Милан Лелич, Ростислав Шаправский

Израиль имеет дело с террористами и вынужден противостоять силам, действующим по законам 19 века. Поэтому невозможно стерильно сражаться с ними, отделив от гражданского населения.

Об этом в интервью рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Бродский подчеркнул, что Израиль вынужден противостоять силам, действующим по законам 19 века, находясь в 21 веке, называя это "ситуацией виллы в джунглях".

"Мы не имеем дела со стандартной угрозой, мы не имеем дело с регулярными армиями, мы имеем дело с террористами. Одним из основных отличий террора от войны с регулярной армией является то, что террор действует из гущи гражданского населения. Это то, что происходит в Газе", - объяснил он.

Посол также отметил, что Израиль всегда стремится минимизировать ущерб среди гражданского населения, распространяя информацию об атаках, призывая жителей покинуть опасные районы.

"Жители Сектора Газа находятся в заложниках в руках ХАМАСа, и поэтому, к сожалению, надо признать, что есть гражданские жертвы. Конечно, мне лично и Израилю в общем-то жаль каждого невинного человека, погибающего в этой ситуации, но вина лежит на тех, кто держит этих людей как заложников", - подытожил Бродский.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, 31 августа в Тегеране был убит лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Ханий.

Британское издание The Telegraph сообщило, что израильское разведывательное агентство Моссад для этого завербовало агентов подразделения КСИР.

Накануне стало известно, что Израиль сразу после убийства лидера ХАМАСа Исмаила Хании сообщил США, что именно он стоит за этим деянием.

Также Израиль ликвидировал оперативника производственного департамента военного крыла ХАМАС Абеда аль-Зериеи, занимавшего по совместительству должность министра экономики радикального движения в Газе.

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ХАМАС Израиль Сектор Газа
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