"Немного напекло". ВСУ показали уничтоженный российский "Солнцепек" (видео)
Украинские военные уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепек". Многотонная конструкция развалилась надвое.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Сухопутных войск ВСУ.
"Солнцепеку" немного напекло", - говорится в подписи к видео.
На кадрах можно увидеть разваленный российский "Солнцепек".
Напомним, в марте Россия признала, что использует в Украине систему "Солнцепек" с термобарическими боеголовками, которые еще называют "вакуумными бомбами". Применение этого оружия запрещено даже в военных целях, если под удар могут попасть гражданские.
Интересно, что ВСУ в апреле впервые применили трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против оккупантов. Установка работала на Изюмском направлении.
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