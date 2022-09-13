"Немного напекло". ВСУ показали уничтоженный российский "Солнцепек" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Сухопутных войск ВСУ.

"Солнцепеку" немного напекло", - говорится в подписи к видео.

Напомним, в марте Россия признала, что использует в Украине систему "Солнцепек" с термобарическими боеголовками, которые еще называют "вакуумными бомбами". Применение этого оружия запрещено даже в военных целях, если под удар могут попасть гражданские.

Интересно, что ВСУ в апреле впервые применили трофейную тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" против оккупантов. Установка работала на Изюмском направлении.

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