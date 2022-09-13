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"Трішки напекло". ЗСУ показали знищений російський "Сонцепьок" (відео)

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 13:52
"Трішки напекло". ЗСУ показали знищений російський "Сонцепьок" (відео) Фото: російська важка вогнеметна система "Сонцепьок" (ілюстрація/t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Сонцепьок". Багатотонна конструкція розвалилася надвоє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео Сухопутних військ ЗСУ.

"Сонцепьоку" трошки напекло", - йдеться в підписі до відео.

На кадрах можна побачити розвалений російський "Сонцепьок".

Нагадаємо, в березні Росія визнала, що використовує в Україні систему "Солнцепьок" з термобаричними боєголовками, які ще називають "вакуумними бомбами". Застосування цієї зброї заборонено навіть у військових цілях, якщо під удар можуть потрапити цивільні.

Цікаво, що ЗСУ в квітні вперше застосували трофейну важку вогнеметну систему "Солнцепьок" проти окупантів. Установка працювала на Ізюмському напрямку.

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