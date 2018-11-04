В немецкой Баварии ХСС и "Свободные избиратели" одобрили коалиционное соглашение

Фото: лидеры ХСС и "Свободных избирателей" (DPA)

Подписание соглашения запланировано на понедельник

В немецкой Баварии руководство Христианско-социального союза (ХСС) и партии "Свободные избиратели" в воскресенье, 4 ноября, одобрили коалиционное соглашение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что документ под названием "За Баварию, что учитывает интересы граждан" был обсужден в ходе заседаний обеих партий. Первыми его поддержали "Свободные избиратели", за ними такое же решение принял ХСС.

По словам главы ХСС и руководителя МВД Германии Горста Зеегофера согласованный договор "значительный результат" и "очень хороший пример того, как формируется правительство - за короткое время, с соблюдением дисциплины".

"Подписание соглашения запланировано на понедельник, 5 ноября. На следующий день представитель ХСС Маркус Зедер, как ожидается, будет переизбран премьер-министром Баварии", - добавили в издании.

Сообщается, что согласно соглашению, представители "Свободных избирателей" возглавят три министерства, в том числе министерство культуры, экономики и окружающей среды. Они получат также две должности госсекретарей. В свою очередь ХСС достанутся 10 министерских портфелей и две должности госсекретарей.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным социологического исследования института Forsa рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), по данным последнего опроса, сократился до 13%, а рейтинг объединения Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) вырос до 27%.