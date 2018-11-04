У німецькій Баварії ХСС і "Вільні виборці" схвалили коаліційну угоду

Фото: лідери ХСС і "Вільних виборців" (DPA)

Підписання угоди заплановано на понеділок

У німецькій Баварії керівництво Християнсько-соціального союзу (ХСС) і партії "Вільні виборці" в неділю, 4 листопада, схвалили коаліційну угоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що документ під назвою "За Баварію, що враховує інтереси громадян" був обговорений в ході засідань обох партій. Першими його підтримали "Вільні виборці", за ними таке ж рішення ухвалив ХСС.

За словами голови ХСС і керівника МВС Німеччини Горста Зеегофера узгоджений договір "значний результат" і "дуже хороший приклад того, як формується уряд - за короткий час, з дотриманням дисципліни".

"Підписання угоди заплановано на понеділок, 5 листопада. Наступного дня представник ХСС Маркус Зедер, як очікується, буде переобраний прем'єр-міністром Баварії", - додали у виданні.

Повідомляється, що згідно з угодою, представники "Вільних виборців" очолять три міністерства, в тому числі міністерство культури, економіки і довкілля. Вони отримають також дві посади держсекретарів. У свою чергу ХСС дістануться 10 міністерських портфелів і дві посади держсекретарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними соціологічного дослідження інституту Forsa рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), за даними останнього опитування, скоротився до 13%, а рейтинг об'єднання Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) зріс до 27%.