В немецком зоопарке произошел пожар в новогоднюю ночь, десятки животных погибли

Фото с места пожара (rtl.de)

В результате пожара погибли более 30 приматов

В среду после полуночи, первого января, в немецком городе Крефельд произошел пожар в зоопарке, в результате которого погибли 30 обезьян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

Спасателям сообщили о пожаре в 0.38. Когда через несколько минут пожарные прибыли на место, здание зоопарка уже полыхало. Обезьянник сгорел дотла.

"Наши худшие опасения стали реальностью. В обезьяннике не выжило ни одна из животных. Вольер с гориллами, который примыкает к помещению с обезьянами, удалось спасти. В этом вольере, построенном в 2012 году, живет семья горилл из семи особей", - говорится в заявлении зоопарка.

Причина пожара еще не установлена, но по данным СМИ, возгорание мог повлечь неудачно запущенный фейерверк. Пожарные пока не подтвердили эту версию.

"В результате пожара погибли более 30 приматов, в том числе старейшая в Европе горилла Масса, которой было 47 лет. Также погибло большое количество летучих мышей и птиц", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре накануне новогодней ночи произошел пожар в жилом доме. По прибытию на место пожара спасатели установили, что пожар возник в жилой комнате одноэтажного дома. Во время тушения пожара обнаружены тела двух погибших мужского пола.

Также РБК-Украина писало, что 30 декабря в Донецкой области возник пожар в городском наркологическом диспансере города Краматорска. Причина пожара устанавливается.

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